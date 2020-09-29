Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Поддержку кандидату от Демократической партии США Джо Байдену на грядущих выборах президента страны выразило американское издание The Washington Post. Соответствующая статья вышла 28 сентября.

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«Чтобы изгнать худшего президента современности, многие избиратели могут посчитать необходимым проголосовать почти за кого угодно», — начала редакция газеты.

«К счастью, чтобы сместить президента Трампа в 2020 году, избирателям не нужно снижать свою планку», — добавили журналисты, отметив, что бывший вице-президент «по характеру и опыту исключительно квалифицирован» и способен справиться с серьезными проблемами, с которыми страна столкнется в ближайшие четыре года.

В какой-то степени, уверены журналисты издания, многие нынешние проблемы появились или обострились из-за непосредственных действий или бездействия нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Среди них пандемия COVID-19, унесшая жизней в США больше, чем где-либо еще в мире, обострение расового и имущественного неравенства, укрепление в мире высокотехнологичного авторитаризма XXI века, параллельно которому идет ослабление демократии. Кроме того, планете угрожает изменение климата, вызванное деятельностью человека.

В основе всех них лежит вопрос о том, способна ли американская демократия все еще противостоять хотя бы одному из таких вызовов, не говоря уже о множестве из них.

«Вот здесь Трамп нанес наибольший ущерб — и здесь же Байден на данный момент занимает почти уникальное положение. Он восстановит порядочность, честь и компетентность правительства Америки», — уверены американские журналисты, которые обращают внимание на то, что Байден, в отличие от Трампа, не нарциссичен, а умеет сопереживать, он никогда бы не назвал павших американских солдат «неудачниками», он верит — в том числе и в религиозном плане, но и в американские ценности, тогда как Трамп глубоко циничен.

Помимо целого ряда других, благоприятных для США шагов, Байден, который «ни в коем случае не станет социалистом», также сделает США более эффективным капиталистическим противником Китаю. Он отменит те вопиющие налоговые послабления, которые ввел Трамп, и начнет более активно инвестировать в образование и научную деятельность, поддерживать сотрудничество в области торговли с союзниками, вместо того чтобы вводить пошлины против Южной Кореи, стран ЕС и Канады. Он превратит США снова в место, привлекательное для лучших иностранных ученых и перспективных предпринимателей.

Во внешней политике Байден сможет кардинальным образом изменить выбранный администрацией Трампа курс, добившись позитивных изменений. Для этого ему нужно будет просто пообещать восстановить прежние американские союзы и глобальное лидерство, от которого отказался Трамп.

«Он восстановит отношения со странами НАТО и поможет им укрепить оборону против России. Он положит конец умиротворению Трампом президента России Владимира Путина и нянчению с арабскими диктатурами, такими как Саудовская Аравия», — обещает американское издание.

Кроме того, он вернет США в число стран, подписавших Парижское соглашение о климате, а также в число государств-участниц ядерной сделки с Ираном и ВОЗ.

Где внешнеполитический курс Байдена будет фундаментальным образом отличаться от стратегии Трампа, так это в отношении Китая. Здесь политика бывшего вице-президента «будет основана на ценностях» в противовес «транзакционному и беспорядочному» подходу Трампа.

«Он будет работать с союзниками, чтобы противостоять жестокому поведению Китая, одновременно стремясь к сотрудничеству там, где совпадают интересы, например, в вопросах изменения климата и безопасности здоровья», — подчеркивает редакция издания.

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«Демократия находится под угрозой как внутри США, так и во всем мире. Страна отчаянно нуждается в президенте, который уважал бы ее государственных служащих, отстаивал верховенство закона, признавал конституционную роль конгресса, а также работал для общественного блага, а не для своей личной выгоды», — указали журналисты. — Так же отчаянно ей нужен президент, обладающий знаниями и опытом, чтобы показать, что ценности и эффективность могут идти рука об руку».

«К счастью, в лице Джо Байдена есть кандидат, который может возглавить почетную и успешную администрацию», — заключило издание.