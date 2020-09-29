Вашингтон, 29 сентября 2020, 09:44 — REGNUM Поддержку кандидату от Демократической партии США Джо Байдену на грядущих выборах президента страны выразило американское издание The Washington Post. Соответствующая статья вышла 28 сентября.
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В какой-то степени, уверены журналисты издания, многие нынешние проблемы появились или обострились из-за непосредственных действий или бездействия нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Среди них пандемия COVID-19, унесшая жизней в США больше, чем где-либо еще в мире, обострение расового и имущественного неравенства, укрепление в мире высокотехнологичного авторитаризма XXI века, параллельно которому идет ослабление демократии. Кроме того, планете угрожает изменение климата, вызванное деятельностью человека.
В основе всех них лежит вопрос о том, способна ли американская демократия все еще противостоять хотя бы одному из таких вызовов, не говоря уже о множестве из них.
Помимо целого ряда других, благоприятных для США шагов, Байден, который «ни в коем случае не станет социалистом», также сделает США более эффективным капиталистическим противником Китаю. Он отменит те вопиющие налоговые послабления, которые ввел Трамп, и начнет более активно инвестировать в образование и научную деятельность, поддерживать сотрудничество в области торговли с союзниками, вместо того чтобы вводить пошлины против Южной Кореи, стран ЕС и Канады. Он превратит США снова в место, привлекательное для лучших иностранных ученых и перспективных предпринимателей.
Во внешней политике Байден сможет кардинальным образом изменить выбранный администрацией Трампа курс, добившись позитивных изменений. Для этого ему нужно будет просто пообещать восстановить прежние американские союзы и глобальное лидерство, от которого отказался Трамп.
Кроме того, он вернет США в число стран, подписавших Парижское соглашение о климате, а также в число государств-участниц ядерной сделки с Ираном и ВОЗ.
Где внешнеполитический курс Байдена будет фундаментальным образом отличаться от стратегии Трампа, так это в отношении Китая. Здесь политика бывшего вице-президента «будет основана на ценностях» в противовес «транзакционному и беспорядочному» подходу Трампа.
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