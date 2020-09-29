Аддис-Абеба, , 09:48 — REGNUM По меньшей мере 40 региональных правительственных чиновников в западном регионе Эфиопии Бенишангуль-Гумуз были уволены после «волны этнического насилия». Об этом сообщает BBC Amharic со ссылкой на заявление представителей правящей «Партии процветания».

В соответствии с заявлением, десять уволенных чиновников сейчас находятся под следствием. Пять районов региона Бенишангуль-Гумуз были взяты под военный контроль для сдерживания насилия, которое привело к гибели десятков человек. А сотни других человек были перемещены.

В связанной с правительством Эфиопской комиссии по правам человека выразили обеспокоенность в связи с насилием в отношении гражданских лиц в регионе Бенишангуль-Гумуз.

Напомним, что в результате нападения в пятницу, 25 сентября, погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе четыре женщины. Всего в начале месяца в регионе от различных нападений погибли 30 человек, однако активисты утверждают, что их число может достигать 80. Большинство жертв этих нападений были выходцами из этнических групп амхара и эйджью.

В воскресенье, 27 сентября, власти штата Амхара обвинили чиновников в Бенишангуле-Гумузе в том, что они недостаточно делают для предотвращения насилия.

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