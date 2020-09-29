Ташкент, , 09:41 — REGNUM Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) помогут Узбекистану повысить качество услуг в сфере лечения онкологических заболеваний, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Медики из Узбекистана пройдут обучение по брахитерапии, которое подразумевает лечение рака шейки матки с помощью лучевой терапии. Заместитель министра здравоохранения республики Шахрух Шарахметов отметил, что профилактика и лечение рака является одним из основных приоритетов в Узбекистане.

«Мы хотим добиться значительного снижения уровня смертности женщин от онкологических заболеваний», — сказал замминистра. Он добавил, что совместно с Исламским банком развития в Узбекистане уже реализуется проект на $37 млн.

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