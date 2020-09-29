Москва, 29 сентября 2020, 09:41 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон может уже в ближайшее время приехать с визитом в Россию. Об этом сообщил председатель комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
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При этом он отметил, что визит главы Пятой республики станет возможным, как только это позволят санитарные условия.
Кабон также добавил, что собирается сопровождать французского лидера во время его визита в РФ.
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Как сообщало ИА REGNUM, в июне заместитель главы МИД России Александр Грушко заявлял, что работа Москвы и Парижа над визитом французского президента Эммануэля Макрона в Россию ведётся. При этом точных сроков он называть не стал, добавив, что визит может состояться в скором времени.
26 июня президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил своё приглашение французскому лидеру посетить Россию с полномасштабным визитом.
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