Петропавловск-Камчатский, , 09:40 — REGNUM Кандидатуры первых членов правительства Камчатского края согласовали на сорок второй сессии Законодательного Собрания региона. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, за согласование на должности депутаты проголосовали почти единогласно.

Так, на должность первого вице-губернатора Камчатского края был согласован Сергей Нехаев. Ранее он временно исполнял обязанности вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора и правительства региона.

Александр Кузнецов станет председателем правительства региона — первым вице-губернатором. С мая прошлого года он работал в должности главного федерального инспектора по Сахалинской области.

Павла Ясевича депутаты согласовали на должность вице-губернатора. С 2019 по май 2020 он замещал должности заместителя руководителя аппарата администрации региона, первого заместителя руководителя аппарата губернатора края и краевого правительства.Тимофей Смирнов займет должность заместителя председателя правительства Камчатского края. Он будет курировать в том числе и работу министерства имущественных и земельных отношений региона. С недавнего времени он работал на должности врио заместителя Председателя Правительства Камчатского края.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поблагодарил депутатов за поддержку внесенных кандидатур и оперативное рассмотрение вопросов. При этом он отметил, что для него очень важно, чтобы был минимизирован период неопределенности после избрания на должность губернатора Камчатского края. Сейчас очень необходимо очень быстро отработать те задачи, которые поставили местные жителями.

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