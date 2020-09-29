29 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

Будапешт и Варшава решили создать совместный институт для оценки состояния верховенства права в странах Европейского союза. Всё говорит о том, что Польша предпринимает шаги в сфере бюджетной и внешней политики, которые являются подготовкой ее выхода из ЕС.

Станислав Стремидловский, , 09:36 — REGNUM Будапешт и Варшава решили создать совместный институт для оценки состояния верховенства права в странах Европейского союза. Об этом было сообщено на встрече министров иностранных дел Венгрии и Польши Петера Сийярто и Збигнева Рау. Как следует из заявлений глав дипломатических ведомств, новый институт станет ответом на политическое давление на их страны со стороны Брюсселя. По словам Рау, это учреждение будет продвигать «идею дискуссионности и прозрачности в ЕС». При этом он подчеркнул, что о том, каким должно быть устройство Польши, решают, во-первых, ее граждане, а во-вторых, правовые институты (Конституционный трибунал и тому подобные).

Развал Евросоюза Иван Шилов © ИА REGNUM

Очевидно, что инициатива Сийярто — Рау появилась в ответ на предложение Германии, председательствующей в настоящее время в Европейском совете, о введении механизма увязки выделения средств из бюджета ЕС (включая фонд реконструкции экономики после пандемии коронавируса) с соблюдением странами-получателями принципа верховенства права. По данным Польского агентства печати (РАР), которое смогло ознакомиться с документом, нарушение принципа верховенства права может привести к приостановке перечисления грантов. Юридическую оценку «нарушителям» будет давать Европейская комиссия, окончательное постановление примет Совет ЕС. «Впервые в истории Евросоюза будет создан механизм, который свяжет управление средствами из европейского бюджета с верховенством права, это важный шаг вперед», — заявил РАР немецкий источник, который участвовал в работе над инициативой. Важным здесь является следующее. Берлин хочет отойти от принципа единогласного голосования. Пока нет точных сведений, сколько из 27 стран — членов ЕС должны проголосовать за введение санкций против «нарушителя», но предполагается, что хватит одобрения 15 стран, чье население составляет 65% от общей численности в Европейском союзе.

Европейский парламент

Германия называет эту идею «компромиссной». Однако она не устраивает как Венгрию и Польшу, которые считают, что первыми подпадут под действий такой нормы, так и Европейский парламент, называющий немецкую инициативу «беззубой». Депутаты Европарламента требуют расширить список нарушений, например, добавить пункт о препятствовании свободе средств массовой информации. Помимо того, некоторые из парламентариев хотят вывести себя из-под огня обвинений в том, что они политизируют процесс. Как заявляет вице-председатель Европарламента Катарина Барли, во время ее поездок по Германии и другим странам в ходе общения с людьми она слышит, что им неприятно узнавать о выделении средств в страны, где власти «перекладывают наши деньги в свои карманы». Свобода прессы «сужается», судебная система «подвергается бичеванию» — и «мы не можем это финансировать из своих средств, я думаю, что говорящие такое люди правы». Подобная риторика будет громко звучать в Европарламенте, когда и если туда поступят для одобрения бюджеты ЕС на 2021—2027 годы и фонда реконструкции.

И дело не только в том, что депутаты хотят увеличить бюджетные расходы на 113 миллиардов евро. Многие страны — члены ЕС недовольны тем, что получатели европейских грантов, в частности Польша, на их деньги проводят самостоятельную политику, противоречащую единому курсу и провоцирующую расколы и разделения в Евросоюзе. Варшава пытается отбиваться. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявляет: «Нет согласия Польши на совершенно произвольное применение различных положений и угрозы нам пальцем только потому, что кому-то не очень нравится наше правительство». Однако факты говорят о том, что Варшава не только выбивается из общего ряда ЕС в его отношениях с США, но и в последнее время создает огромное напряжение на белорусско-российском направлении. Как заявил по итогам переговоров с венгерским коллегой Рау, если ЕС не наложит санкции в отношении отдельных должностных лиц белорусского государства, «тогда страны нашего региона — я имею в виду соседей Белоруссии, входящих в ЕС — предпримут введение национальных санкций». Это очевидная заявка на создание внешней политики «двух скоростей»: одна Евросоюза, другая — Варшавы и ее союзников.

Матеуш Моравецкий Kancelaria Premiera

Обращает на себя внимание в этой связи любопытный комментарий бывшего польского премьер-министра, ныне — депутата Европарламента Лешека Миллера. «Польша и Венгрия создают институт для оценки верховенства права в странах ЕС. В свою очередь Белоруссия и Россия тогда образуют центр по проверке правильности выборов в Европе», — написал он. Демонстративная некорректность такого сравнения слишком явно бросается в глаза. Ведь ни Белоруссия, ни Россия не входят в Европейский союз, они являются внешним фактором по отношению к нему. Если бы Миллер хотел добиться более точной аналогии, он бы указал, что польско-венгерский институт в масштабах ЕС означает то же самое, что учреждение Мазовецким и Поморским воеводствами структуры для оценки состояния демократии в Польше. Но, судя по всему, экс-премьер сознательно использовал ту формулу, которую использовал, противопоставив Польшу, как внешний фактор, Евросоюзу. Все говорит о том, что Варшава предпринимает шаги в сфере бюджетной и внешней политики, которые являются подготовкой ее выхода из ЕС. Похоже, что эту тенденцию уловил и Миллер.

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