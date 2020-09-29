Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг информацию СМИ о том, что во время предвыборной кампании в 2016 году он якобы обсуждал со своими советниками возможность выдвижения на пост вице-президента его дочери Иванки.

«Распространяющая ложные сведения CNN действительно передает, что я хотел, чтобы моя дочь Иванка баллотировалась со мной на выборах. Неверно и совершенно нелепо. Эти люди больны!» — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее телеканал CNN показал статью, в которой показаны выдержки из готовящейся книги заместителя руководителя предвыборного штаба Трампа Рика Гейтса. В ней, в частности, приводится цитата Трампа, в которой он предлагает назначить Иванку в качестве вице-президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов покинуть свой пост в случае проигрыша на выборах, если голосование будет честным и прозрачным. При этом он выразил уверенность, что процедура передачи власти не потребуется вовсе — Трамп уверен в своей грядущей победе.

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