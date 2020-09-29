Вильнюс, , 09:22 — REGNUM Экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская в настоящее время проводит с президентов Франции Эмманюэлем Макроном встречу в Вильнюсе. Об этом 29 сентября сообщает в Telegram-канал пресс-служба бывшего кандидата.

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«В данный момент Светлана Тихановская встречается с Эмманюэлем Макроном в Вильнюсе», — говорится в сообщении.

Также в нем добавляется, что во время данной беседы ведется обсуждение возможности организации переговоров для проведения новых выборов президента Белоруссии, при возможном участии в этом процессе других государств, включая Францию.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября президенты Франции и Литвы Эммануэль Макрон и Гитанас Науседа заявили о необходимости введения санкций против белорусских властей.