Ереван, , 09:18 — REGNUM Вооруженные силы Армении уничтожили бронетехнику ВС Азербайджана во время утреннего боя 29 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, бои различной интенсивности продолжаются, сопровождаясь артподготовкой со стороны Азербайджана. По нескольким направлениям линии соприкосновения подразделения ВС Армении отразили атаки.

«В частности с раннего утра на южном направлении была поражена атакующая колонна бронетехники противника», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Безопасности ООН обсудит обострение ситуации в Нагорном Карабахе 29 сентября. Заседание инициировали Великобритания, ФРГ, Франция, Эстония и Бельгия, предложив включить его в раздел «разное».

Напомним, столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября утром — между армиями Азербайджана и Армении. Применяется тяжёлая военная техника, есть погибшие.

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