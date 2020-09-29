Куала-Лумпур, , 09:14 — REGNUM В Малайзии король Абдулла Рияятуддин находится в больнице из-за пищевого отравления, сообщает CNN Indonesia.

Издание отмечает, что король находится в стабильном состоянии, и нет причин для беспокойства.

В больнице также провели процедуру МРТ, которая показала, что султан также получил травмы во время тренировки. Как известно, Абдулла Рияятуддин активно занимается различными видами спорта, включая поло, футбол, сквош, хоккей и гольф.

«Король был очень тронут заботой народа о его благополучии и выразил признательность и благодарность всем, кто молился», — говорится в заявлении малазийского дворца.

Напомним, король был госпитализирован за день до аудиенции с главой оппозиции Малайзии Анваром Ибрагимом.

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