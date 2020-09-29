Махачкала, , 09:08 — REGNUM Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть пост руководителя региона. Отставка может произойти до думских выборов 2021 года, пишет РБК.

По данным источников издания, претензий со стороны администрации президента России к Васильеву нет. Причина возможной отставки — возраст губернатора (в августе ему исполнился 71 год) и определенные проблемы со здоровьем. В Кремле рассматривают возможность замены главы Дагестана до думских выборов 2021 года, чтобы кампания в нижнюю палату парламента прошла под руководством нового руководителя субъекта.

Напомним, Васильев был назначен врио главы Дагестана в октябре 2017 года, а через год он был официально утвержден на этой должности. Его работа у руля региона ознаменовалась масштабной антикоррупционной чисткой и арестами ряда высокопоставленных чиновников республики.