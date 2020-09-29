Вашингтон, 29 сентября 2020, 08:55 — REGNUM Победа бывшего вице-президента Джо Байдена на выборах главы Белого дома в ноябре станет удачным развитием событий для Пекина, пишет профессор стратегии и политики военно-морского колледжа Джордж Саттерфилд в статье, вышедшей 28 сентября в The National Interest.
По его словам, представители внешнеполитического сообщества США из числа демократов не определились до конца ни относительно масштабов, ни относительно возможной эффективности экономического разъединения с Китаем — возвращения критически важных цепей поставок назад в США. Нет в среде демократов единства мнения также и по вопросу лишения Гонконга автономии и преследования уйгуров в Синьцзяне.
Так, американские технические компании, которые имеют более значимое влияние на Демократическую партию и предвыборный штаб Байдена, опасаются, что нынешняя стратегия США будет чревата для них новыми жесткими требованиями и антимонопольными судебными процессами, тогда как размежевание с Китаем также приведет к потере китайского рынка.
Более того, победа Байдена ознаменует собой начало процесса трансформации, при котором произойдет еще большее взаимное проникновение китайской и американской экономик. При этом не США окажут решающее влияние на Китай, как предполагали неолибералы после окончания холодной войны, а КНР начнет трансформировать США.
Так, в разгар торговой войны китайский венчурный капитал наводнил Кремниевую долину, пытаясь убедить американские технологические компании в том, что Китай является надежным партнером.
Краткосрочное сближение с Китаем во время правления администрации Байдена может означать отмену пошлин эпохи Трампа и исключение Huawei из черного списка, несмотря на то, что деятельность компании вызывает глубокую озабоченность в области национальной безопасности. Период разрядки окажется благоприятным для американских компаний, чья прибыль возрастет. Выиграть этого смогут и простые американские потребители. Однако актуален вопрос: кто окажется в большем выигрыше в долгосрочной перспективе.