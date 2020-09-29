Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Победа бывшего вице-президента Джо Байдена на выборах главы Белого дома в ноябре станет удачным развитием событий для Пекина, пишет профессор стратегии и политики военно-морского колледжа Джордж Саттерфилд в статье, вышедшей 28 сентября в The National Interest.

«Нет никаких сомнений в том, что Байден займет более жесткую позицию по Китаю, чем бывший президент Барак Обама, однако занимать подобную позицию на протяжении долгого времени он не будет», — указал Саттерфилд.

По его словам, представители внешнеполитического сообщества США из числа демократов не определились до конца ни относительно масштабов, ни относительно возможной эффективности экономического разъединения с Китаем — возвращения критически важных цепей поставок назад в США. Нет в среде демократов единства мнения также и по вопросу лишения Гонконга автономии и преследования уйгуров в Синьцзяне.

«Самое важное различие между Трампом и Байденом заключается в том, как реагировать на растущую угрозу, которую представляет Китай. Несмотря на то что Байдена нельзя назвать столь уж мягким по отношению к Китаю, он будет с меньшей готовностью проводить жесткий курс холодной войны, чем Трамп, по причинам, в основном не зависящим от него», — продолжил американский эксперт.

Так, американские технические компании, которые имеют более значимое влияние на Демократическую партию и предвыборный штаб Байдена, опасаются, что нынешняя стратегия США будет чревата для них новыми жесткими требованиями и антимонопольными судебными процессами, тогда как размежевание с Китаем также приведет к потере китайского рынка.

Более того, победа Байдена ознаменует собой начало процесса трансформации, при котором произойдет еще большее взаимное проникновение китайской и американской экономик. При этом не США окажут решающее влияние на Китай, как предполагали неолибералы после окончания холодной войны, а КНР начнет трансформировать США.

Так, в разгар торговой войны китайский венчурный капитал наводнил Кремниевую долину, пытаясь убедить американские технологические компании в том, что Китай является надежным партнером.

Краткосрочное сближение с Китаем во время правления администрации Байдена может означать отмену пошлин эпохи Трампа и исключение Huawei из черного списка, несмотря на то, что деятельность компании вызывает глубокую озабоченность в области национальной безопасности. Период разрядки окажется благоприятным для американских компаний, чья прибыль возрастет. Выиграть этого смогут и простые американские потребители. Однако актуален вопрос: кто окажется в большем выигрыше в долгосрочной перспективе.

«Ни Трамп, ни Байден не могут остановить всё больший глобальный беспорядок, вызванный усилением региональных великих держав, они могут только надеяться справиться с этим. Многополярный мир во всей его сложности никуда не денется», — указывает Саттерфилд.

«Ключевое различие между двумя кандидатами заключается в том, какие меры принимать в отношении Китая. В этом случае победа Байдена, к сожалению, может подтолкнуть США к еще большей экономической зависимости от Пекина, вместо того, чтобы дать Вашингтону столь необходимую свободу маневра», — заключил он.