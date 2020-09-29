Джакарта, , 08:52 — REGNUM Правительство Суринама официально ввело безвизовый режим для граждан Индонезии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

С 1 сентября 2020 года безвизовый режим официально действует и предоставляется гражданам Индонезии, имеющим дипломатические, служебные и обычные паспорта.

Граждане Индонезии, имеющие дипломатические паспорта, служебные и обычные паспорта со сроком действия не менее 6 месяцев, могут въезжать, выезжать, совершать транзит или оставаться в Суринаме без визы сроком не более 30 дней. То же самое относится и к гражданам Суринама, которые посещают Индонезию.

Соглашение о безвизовом режиме, подписанное главами МИД Индонезии и Суринама в мае 2019 года, наконец, вступило в силу после того, как стороны завершили свои внутренние процедуры.

Безвизовый режим — это возможность улучшить контакты между гражданами двух стран и расширить сотрудничество в экономическом секторе. Суринам, где яванский народ является третьей по величине этнической группой, имеет большой потенциал для притока туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо в очередной раз провел встречу, посвященную борьбе с пандемией.

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