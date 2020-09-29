Сегодня, 29 сентября, президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства, посвященное текущим актуальным вопросам. Отмечается, что ситуация с коронавирусом будет одной из главных тем.

Накануне, 28 сентября, глава государства в ходе заседания президиума Госсовета заявил, что борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности.

Также планируется обсудить социальный контракт. Напомним, о том, что в российских регионах с 2021 года начнёт своё действие социальный контракт, глава государства объявил 23 сентября в ходе в ходе выступления в Совете Федерации РФ. По его словам, в регионы будет направляться ежегодно более 26 млрд рублей: «Это поможет людям повысить квалификацию, найти работу».

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ИА REGNUM ведёт трансляцию с данного совещания.

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