29 Сентября
 
16:10

Классные руководители получат федеральную доплату до 5 октября

Более 800 тысяч классных руководителей получат федеральную доплату в размере пяти тысяч рублей. Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Средства начислены. Свыше 800 тысяч человек получат доплаты до Дня учителя [5 октября]. Мы сохраним контроль за этим вопросом», — сказал Кравцов.

16:05

Путин предложил продлить порядок выплат медикам на октябрь

Переход на новую систему оплаты труда для медиков следует осуществить после октября 2020 года. Об этом в ходе совещания с правительством РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

«Выплаты в рамках правил, которые были установлены и которые действуют, заканчиваются уже послезавтра. Наверняка на местах и в центре нужно к этому подготовиться. Предлагаю действующий порядок на октябрь сохранить без изменений, а затем выстроить работу так, как вы согласовали с представителями профессиональных сообществ», — сказал Путин в ответ на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о новом порядке выплат для врачей.

16:02

Путин призвал регионы готовиться к любой ситуации с коронавирусом

Нынешнее увеличение числа выявленных случаев коронавируса в Москве не является неожиданностью. Об этом в ходе совещания с правительством РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

«То, что в Москве большее число заразившихся — не новость», — сказал Путин

16:02

Масочный режим. Дарья Драй ИА REGNUM

15:59

Голикова призвала жителей РФ жёстко соблюдать масочный режим

Для того чтобы не пришлось вводить ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции, как это было весной 2020 года, гражданам России необходимо строго следовать рекомендациям специалистов и соблюдать масочный режим. Об этом сегодня, 29 сентября, в ходе совещания правительства РФ с президентом страны Владимиром Путиным заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

15:59

Путин заявил, что людям надоели ограничения по коронавирусу

Жители России не всегда понимают, что мир столкнулся с опасным соперником в лице коронавируса. Об этом в ходе совещания с правительством РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

«Конечно, маски, социальная дистанция и тому подобное, и тем более ограничения по местам учёбы и работы — всё это людям надоело, и я это прекрасно понимаю. Но до сих пор люди не всегда понимают и не всегда верят в то, что мы сталкиваемся с очень опасным противником. Инфекционные заболевания вообще являются тихим и незаметным, но очень опасным противником. Люди часто этого не чувствуют. Но мы это знаем», — сказал Путин.

15:59

В России от гриппа привились 25 млн человек

Вакцина от гриппа поступила во все регионы и медицинские организации страны. Об этом Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом страны Владимиром Путиным заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

15:57

Голикова рассказала, как не занести коронавирус в школы

Коронавирус не сможет проникнуть в школы, если будет работать фильтрация в виде соблюдения санитарных рекомендаций. Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом страны Владимиром Путиным заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

15:56

Голикова рассказала о новой системе оплаты труда для врачей

Правительство РФ по итогам дискуссий с профессиональным сообществом разработало новую систему оплаты труда медиков, базирующуюся на отработанном времени за смену. Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом страны Владимиром Путиным заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

15:50

Президент России Владимир Путин предложил сохранить до конца октября действующий режим выплат медикам и другим специалистам, которые противостоят распространению коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение он дал вице-премьеру Татьяне Голиковой.

15:47

Владимир Путин признал, что гражданам «надоели» ограничительные меры в связи с пандемией, необходимость ношения масок и использования других мер защиты. Однако это не отменяет смертельной опасности коронавируса. Поэтому задача властей — разъяснять гражданам то, как они могут снизить риск заражения.

15:37

Голикова заявила о росте заполняемости коечных мест

Большинство заражённых коронавирусом говорят о том, что они заразились по причине несоблюдения масочного режима и участия в массовых мероприятиях. Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом страны Владимиром Путиным заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Сегодня, по данным опросов, 80−85% заболевших говорят о том, что причиной заражения является несоблюдение масочного режима и участие в массовых мероприятиях. Если мы не хотим ограничительных мероприятий марта-апреля-мая 2020 года, мы должны жёстко соблюдать требования. Это масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры. Нужно и с уважением отнестись к медработникам. Сегодня заполняемость койки у нас растёт», — сказала Голикова.

15:35

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила президенту, что свободный коечный фонд для больных COVID-19 составляет на сегодня в целом по России 31%, при этом заполняемость коек растёт.