Классные руководители получат федеральную доплату до 5 октября
Более 800 тысяч классных руководителей получат федеральную доплату в размере пяти тысяч рублей. Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Средства начислены. Свыше 800 тысяч человек получат доплаты до Дня учителя [5 октября]. Мы сохраним контроль за этим вопросом», — сказал Кравцов.
Путин предложил продлить порядок выплат медикам на октябрь
Переход на новую систему оплаты труда для медиков следует осуществить после октября 2020 года. Об этом в ходе совещания с правительством РФ заявил президент РФ Владимир Путин.
«Выплаты в рамках правил, которые были установлены и которые действуют, заканчиваются уже послезавтра. Наверняка на местах и в центре нужно к этому подготовиться. Предлагаю действующий порядок на октябрь сохранить без изменений, а затем выстроить работу так, как вы согласовали с представителями профессиональных сообществ», — сказал Путин в ответ на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о новом порядке выплат для врачей.
Путин призвал регионы готовиться к любой ситуации с коронавирусом
Нынешнее увеличение числа выявленных случаев коронавируса в Москве не является неожиданностью. Об этом в ходе совещания с правительством РФ заявил президент РФ Владимир Путин.
«То, что в Москве большее число заразившихся — не новость», — сказал Путин
Голикова призвала жителей РФ жёстко соблюдать масочный режим
Для того чтобы не пришлось вводить ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции, как это было весной 2020 года, гражданам России необходимо строго следовать рекомендациям специалистов и соблюдать масочный режим. Об этом сегодня, 29 сентября, в ходе совещания правительства РФ с президентом страны Владимиром Путиным заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Путин заявил, что людям надоели ограничения по коронавирусу
Жители России не всегда понимают, что мир столкнулся с опасным соперником в лице коронавируса. Об этом в ходе совещания с правительством РФ заявил президент РФ Владимир Путин.
«Конечно, маски, социальная дистанция и тому подобное, и тем более ограничения по местам учёбы и работы — всё это людям надоело, и я это прекрасно понимаю. Но до сих пор люди не всегда понимают и не всегда верят в то, что мы сталкиваемся с очень опасным противником. Инфекционные заболевания вообще являются тихим и незаметным, но очень опасным противником. Люди часто этого не чувствуют. Но мы это знаем», — сказал Путин.
В России от гриппа привились 25 млн человек
Вакцина от гриппа поступила во все регионы и медицинские организации страны. Об этом Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом страны Владимиром Путиным заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Голикова рассказала, как не занести коронавирус в школы
Коронавирус не сможет проникнуть в школы, если будет работать фильтрация в виде соблюдения санитарных рекомендаций. Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом страны Владимиром Путиным заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова рассказала о новой системе оплаты труда для врачей
Правительство РФ по итогам дискуссий с профессиональным сообществом разработало новую систему оплаты труда медиков, базирующуюся на отработанном времени за смену. Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом страны Владимиром Путиным заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин предложил сохранить до конца октября действующий режим выплат медикам и другим специалистам, которые противостоят распространению коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение он дал вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Владимир Путин признал, что гражданам «надоели» ограничительные меры в связи с пандемией, необходимость ношения масок и использования других мер защиты. Однако это не отменяет смертельной опасности коронавируса. Поэтому задача властей — разъяснять гражданам то, как они могут снизить риск заражения.
Голикова заявила о росте заполняемости коечных мест
Большинство заражённых коронавирусом говорят о том, что они заразились по причине несоблюдения масочного режима и участия в массовых мероприятиях. Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом страны Владимиром Путиным заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Сегодня, по данным опросов, 80−85% заболевших говорят о том, что причиной заражения является несоблюдение масочного режима и участие в массовых мероприятиях. Если мы не хотим ограничительных мероприятий марта-апреля-мая 2020 года, мы должны жёстко соблюдать требования. Это масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры. Нужно и с уважением отнестись к медработникам. Сегодня заполняемость койки у нас растёт», — сказала Голикова.
Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила президенту, что свободный коечный фонд для больных COVID-19 составляет на сегодня в целом по России 31%, при этом заполняемость коек растёт.