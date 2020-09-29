Стокгольм, , 08:46 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен может вздохнуть с облегчением после того, как нефтяная компания Preem заявила об отказе от своих планов по расширению нефтеперерабатывающего завода в Люсечиле. Один из вопросов, который этой осенью мог спровоцировать правительственный кризис, внезапно был снят с повестки дня. Теперь правительству не нужно заниматься этим сложным и вызывающим разногласие вопросом. Об этом 28 сентября в своей статье сообщил политический обозреватель SVT Nyheter Матс Кнутсон.

«Preem относит свое решение отозвать нашумевшую заявку о расширении НПЗ в Люсечиле к коммерческим причинам. Цены на нефть на мировом рынке резко упали, что затрудняет возврат прибыли от таких вложений. В то же время Dagens Nyheter сообщает, что Preem столкнулась с финансовыми проблемами, и даже запросила отсрочку уплаты налогов и пошлинных сборов. Конечно, неясности, связанные с решением правительства, также играют свою роль в принятии решения Preem. Партия «Зеленых» была ярым противником данного расширения, как и все экологическое движение в целом. Общие выбросы углекислого газа в Швеции резко увеличились бы после расширения», — пишет Кнутсон.

В то же время аналитик подчеркивает, что заявка на расширение вызвала волну турбулентности внутри правительства. Даже если бы оно разрешило Preem наращивать мощности, по его словам, это решение правительства было бы окольцовано многочисленными требованиями и запретами из-за позиции «Зеленых». Однако теперь разногласий между «Зелеными» и «Социал-демократами» внутри правительства удастся избежать.