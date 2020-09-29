Баку, , 08:23 — REGNUM Вся военная авиация Азербайджана находится в строю в рабочем состоянии. Об этом заявил начальник пресс-службы азербайджанского минобороны полковник Вагиф Даргяхлы, комментируя сообщения о якобы сбитом над Нагорным Карабахом самолете.

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"Сообщаю, что все авиационные средства азербайджанской армии в строю и находятся в рабочем состоянии», — подчеркнул Даргяхлы.

Он назвал дезинформацией сообщение, которое ранее распространила армянская сторона. Утверждалось, что вечером 28 сентября был сбит самолёт ВВС Азербайджана.

Ранее пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщил, что азербайджанский самолёт был сбит в районе карабахского города Мартуни на юго-западном берегу озера Севан, примерно в 130 км от Еревана. В минобороны Армении уточняли, что это Ан-2.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт вокруг Нагорного Карабаха обострился 27 сентября, в регионе идут бои. Стороны конфликта несут потери.

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