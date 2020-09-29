Минск, 29 сентября 2020, 08:16 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков сделал подарок президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Бурков вручил Лукашенко модель танка, сделанную из кости мамонта. Кость была найдена на севере Омской области вместе с останками человека, жившего 45 тысяч лет назад, передаёт «БК55».
Напомним, 28 сентября в правительстве Омской области сообщили ИА REGNUM, что делегация региона во главе с губернатором Александром Бурковым работает в Белоруссии.
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На встрече с губернатором Омской области Лукашенко заявил, что в 2021 году собирается посетить «основные точки России», включая Сибирь.
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