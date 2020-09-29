Токио, , 08:06 — REGNUM Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о желании продолжить политическую деятельность и после своей вынужденной отставки по состоянию здоровья, сообщает агентство Jiji Press 29 сентября.

На мероприятии, организованном правящей Либерально-демократической партией, Абэ сказал, что рад, что Ёсихидэ Суге превосходно удалось заменить его на руководящем посту.

Абэ выразил надежду, что сможет и дальше работать в законодательных органах Японии, и подчеркнул, что будет полностью поддерживать администрацию Суги.

Он упомянул и о состоянии своего здоровья, сказав, что идёт на поправку благодаря лечению.

Напомним, 28 августа Синдзо Абэ объявил о своей отставке, сославшись на рецидив своего хронического заболевания, язвенного колита. Его кабинет подал в отставку 16 сентября.