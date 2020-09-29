Токио, , 08:01 — REGNUM В Токио 6 октября пройдёт четырёхсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии. Об этом глава МИД Японии Тосимицу Мотэги 29 сентября сообщил в ходе пресс-конференции.

«В Токио 6 октября пройдёт встреча министров иностранных дел Японии, США, Австралии и Индии. Также я намерен провести двусторонние переговоры с госсекретарём Майклом Помпео и другими моими коллегами», — заявил Мотэги.

Глава японской дипломатии отметил, что одной из главных тем в повестке переговоров будет обсуждение сотрудничества стран в рамках концепции свободного Индо-Тихоокеанского региона. Важнейшим вопросом, который также планируется обсудить в ходе встречи, является борьба с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что дипломаты четырёх стран уже встречались в подобном формате в Нью-Йорке в сентябре 2019 года. А ещё осенью 2017 года ими была сформирована коалиция Quad по обеспечению безопасности основных судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамуру 25 сентября в ходе телефонных переговоров пришли к выводу, что двусторонний альянс является «краеугольным камнем создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

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