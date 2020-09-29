Анкара, , 07:40 — REGNUM Боевик Ислом Сайдалимов, связанный с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был задержан военными на территории Турции в районе Алтынозю, расположенном недалеко от границы Сирией, сообщается на сайте турецкого оборонного ведомства.

Отмечается, что он числится в «красном бюллетене», через который производится объявление в международный розыск с видом на экстрадицию. Вместе с боевиком была и его семья — жена и трое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем обвинил Турцию в продолжении поддержки террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Сирия в ООН обвинила Турцию в поддержке террористов