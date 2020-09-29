Иркутск, , 07:37 — REGNUM В связи с состоявшимся накануне задержанием следователями СКР Андрея Левченко — депутата Иркутского законодательного собрания (КПРФ) и сына бывшего главы Приангарья Сергея Левченко, канал angara18 не исключил, что складывающиеся обстоятельства ставят под большой вопрос дальнейшую политическую карьеру Левченко-младшего, которая началась в 2018 году.

Закон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тогда он избрался в Законодательное собрание (ЗС) Приангарья по спискам КПРФ. А затем благодаря протекции своего отца — на тот момент губернатора Иркутской области — возглавил одноименную фракцию в областном парламенте. Позже, уже в начале лета 2020 года Левченко-младший в общении с прессой не исключал своего возможного выдвижения от Компартии на выборах мэра Ангарска или губернатора Иркутской области. Очевидно, что новый статус Андрея Левченко в контексте следственных мероприятий в отношении него ставит практически непреодолимый барьер для переизбрания в ЗС Приангарья в 2023 году.

Неизбежно оказывается под вопросом и дальнейшее нахождение Андрея Левченко во главе фракции КПРФ в областном парламенте. Теперь для депутатов Заксобрания от КПРФ тема замены своего фракционного председателя является наиболее актуальной. Второе, очевидно, что ситуация с Андреем Левченко ухудшает позиции Сергея Левченко в иркутском обкоме КПРФ. Левченко-старший после поражения на губернаторских и муниципальных выборах в Иркутской области и без того пребывал в шатком положении на посту главы обкома. Теперь его статус партийного руководителя вызывает ещё более сомнения.

Соответственно в реготделении КПРФ актуализируется вопрос о смене лидера. Тем более что в лагере КПРФ круг фигур, которым под силу возглавить иркутский обком, уже известен. В их числе вице-спикер ЗС Ольга Носенко, депутат Госдумы Михаил Щапов и представитель влиятельного усольского клана, депутат ЗС Павел Сумароков. При условии поддержки одной из вышеназванных кандидатур со стороны ЦК КПРФ появление в сложившихся условиях нового руководителя иркутского обкома компартии вполне реально.

Третье, задержание Левченко-младшего ставит под вопрос и возможную передачу ЦК КПРФ освободившегося недавно мандата депутата ГД от компартии — Левченко-старшему. Нужно отметить, что случившееся с Андреем Левченко событие уже попало в федеральную повестку. Возникает резонный вопрос: захочет ли лидер КПРФ Геннадий Зюганов в случае передачи депутатского мандата Сергею Левченко попадать под давление общественного мнения и давать повод для критики в адрес Компартии накануне выборов в Госдуму? Думается, что нет.

Поэтому передача вакантного депутатского мандата в нижней палате парламента России Сергею Левченко также оказалась под большим вопросом. В целом клан Левченко в свете случившегося теряет свои политические позиции как в Иркутской области, так и на федеральном уровне и находится под угрозой ухода с политической арены», — рассуждает канал «Ангара».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Иркутской области состоялось задержание по подозрению в мошенничестве сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко. По месту его жительства и работы, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко проведены обыски.

По данным следствия, установлена причастность Андрея Левченко к составлению подложных документов на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования ООО «Звезда» и многократному завышению стоимости этих работ.

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Однако Сергей Левченко сделал заявление, из которого следует, что он не верит в виновность сына и считает, что Андрей Левченко стал жертвой политических интриг.

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