Ломе, , 07:29 — REGNUM Президент Того Фор Гнассингбе назначил Викторию Сидемехо Догбе-Томега на должность премьер-министра страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Догбе-Томега станет первой в истории Того женщиной — премьер-министром. Ожидается, что уже в ближайшую неделю она сформирует новое правительстве и объявит о своем политическом курсе.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Коми Селом Класу ушел с поста премьер-министра Того вместе с остальными членами правительства. Отмечалось, что отставка правительства была связана с переизбранием Фора Гнассингбе на должность президента государства.

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