Москва, , 06:28 — REGNUM Победителю на президентских выборах в США нужно будет без промедлений встретиться с президентом России Владимиром Путиным, заявил 28 сентября первый президент СССР Михаил Горбачёв в интервью Times.

Такая необходимость, по его словам, обусловлена возможным выходом из-под контроля гонки ядерных вооружений.

«Ситуация очень тревожная, — сказал Горбачёв. — Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния. Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран».

Он добавил, что два лидера могли бы провести «второй Рейкьявик» — встречу, подобно той, что проводил Горбачёв с бывшим американским президентом Рональдом Рейганом в 1986 году. Тогда, считает экс-президент СССР, сторонам удалость найти выход «при помощи доверия».

Выборы в США пройдут 3 ноября. Они определят президента и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторов 13 штатов и территорий. Борьба за высший пост развернётся между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом.

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