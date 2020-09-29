Кызыл, , 06:27 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол призвал своих подчинённых максимальной участвовать во всех государственных программах и защищать в федеральных органах власти свои заявки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства.

По его словам, министры должны активно работать на привлечение как государственных, так и частных инвестиций.

«Эффективность руководителей министерств и ведомств зависит, прежде всего, от их успешности в инвестиционном секторе», — отметил глава в ходе обсуждения бюджета республики на 2021 год.

Он добавил, что у республиканских властей есть эффективный инструмент для выхода «на полноценный экономический ритм» — Индивидуальная программа ускоренного развития Тувы. По мнению Кара-оола, объёмы финансирования на следующий год зависят от того, как будут реализованы пункты программы этого года.

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