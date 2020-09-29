Киев, , 06:14 — REGNUM Запад должен вернуть выведенные с Украины деньги, в частности, это касается Соединённых Штатов, заявил 28 сентября депутат Верховной рады Андрей Деркач в эфире телеканала «112 Украина».

«Всего 13 миллиардов наших денег выведено и работает в юрисдикции США», — сказал он.

По словам Деркача, сегодня киевские власти «клянчат» в Международном валютном фонде $3 млрд вместо того, чтобы потребовать назад миллиарды, вывезенные под предлогом проведения реформ.

«То есть нам должны, а не мы должны, — добавил депутат. — Мы должны сказать дорогим товарищам, что Украина не банкомат, верните деньги назад наши».

Ранее депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрий Загородний заявил о продолжающемся унижении Украины со стороны Международного валютного фонда, несмотря на смену власти в стране.

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