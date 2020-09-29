Вашингтон, , 05:49 — REGNUM Соединенные Штаты и Южная Корея готовы начать диалог с КНДР по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, заявил замгоссекретаря США Стивен Бигэн на пресс-конференции, сообщает агентство Рёнхап.

«Соединенные Штаты и Республика Корея по-прежнему полностью привержены дипломатии как способу достижения прочного мира на Корейском полуострове, достижения денуклеаризации, обеспечения светлого будущего для всего корейского народа и нормализации обстановки в отношениях США и КНДР», — заявил он.

По словам американского дипломата, предпринимаемые Сеулом и Вашингтоном шаги по снятию напряженности в регионе пока не приводят к результатам. В связи с этим страны призывают Северную Корею вновь сесть за стол переговоров. В свою очередь спецпредставитель МИД Южной Кореи Ли До Хун назвал переговоры с Соединенными Штатами продуктивными.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Вашингтон прибыли специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун. Одной из главных целей визита является обсуждение возможности вернуть КНДР к переговорному процессу.

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