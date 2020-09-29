Новосибирск, 29 сентября 2020, 05:44 — REGNUM Заместителем прокурора Новосибирской области стал старший советник юстиции Павел Смагоринский. Он назначен приказом генерального прокурора Российской Федерации, сообщили ИА REGNUM в региональном ведомстве.
Павел Смагоринский родился в Волгограде. Окончил Волгоградский государственный университет по специальности «юриспруденция». Службу в органах прокуратуры проходит с ноября 1995 года.
За это время он был следователем прокуратуры района, следователем и старшим следователем прокуратуры Волгограда, прокурором отдела управления по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Волгоградской области, заместителем прокурора Советского района Волгограда, прокурором Тракторозаводского, Советского и Кировского районов Волгограда.
Имеет учёную степень кандидата юридических наук.
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