Париж, , 04:37 — REGNUM Доказательства, якобы имеющиеся у Германии относительно расследования дела российского блогера Алексея Навального, должны предоставить германские власти, заявил руководитель комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон в интервью газете «Коммерсант».

Кроме того, ФРГ должны предоставить возможность российским врачам участвовать в совместной работе в рамках этого процесса.

Кристиан Камбон «Германия должна представить свои доказательства и допустить российских врачей к совместной работе».

Сенатор также отметил, что случившееся с Навальным выгодно прежде всего врагам российского руководства.

«Я допускаю, что это могли быть и группы, стремящиеся дестабилизировать положение президента Путина. Эту точку зрения нельзя отбрасывать. Но это не очень хороший эпизод. Он открывает новые возможности для врагов России. Думаю, если это не Владимир Путин и не его окружение, нужно выяснить, кто это», — сказал Камбон.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер завил, что дальнейшие осложнения отношений с РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным будут иметь не самые лучшие последствия.

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