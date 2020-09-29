Киев, , 04:17 — REGNUM Крым мог бы остаться под контролем Киева, если бы не деятельность в 2014 году бывшего министра обороны Игоря Тенюха, заявил его предшественник, генерал армии Александр Кузьмук в интервью телеканалу «112 Украина».

По его словам, экс-глава министерства перепутал численность вооруженных сил страны с количеством военнослужащих, готовых для операций на полуострове.

Александр Кузьмук «Просто тот министр обороны Тенюх, которого назначили, перепутал, что пять тысяч — это подготовленные для мгновенной переброски на Крым, а не в вооруженных силах».

Кузьмук считает, что 5 тысяч военных хватило бы для того, чтобы блокировать проходы на полуостров. При этом, по его мнению, Киев был способен перебросить в Крым еще 40 тысяч военных. Однако, как отметил экс-чиновник, после осознания потери полуострова, украинские власти начали «плодить мифы» и обвинять предшественников в своих неудачах.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что Киев в настоящий момент не сможет «вернуть» себе Крым силовым путем.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина не сможет «вернуть» Крым силовым путём — СНБО