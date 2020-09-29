Берлин, , 04:25 — REGNUM Спикер правительства Германии Штеффен Зейберт 28 сентября заявил, что Ассоциация сербских муниципалитетов в Косово должна быть создана в выполнение условий Брюссельских соглашений 2013 и 2015 года. Данной ассоциации должны быть переданы ряд компетенций в сфере образования, здравоохранения и экономического развития.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, немецкий политик подчеркнул, что в ходе диалога между Сербией и Косово, проходящего при посредничестве ЕС, должны быть рассмотрены все открытые вопросы.

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По словам Зейберта, целью переговоров является заключение подлинно всеобъемлющего и юридически обязательного соглашения о полной нормализации отношений между Косово и Сербией.

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В настоящее время переговоры между Косово и Сербией приостановлены, причиной чему является отказ косовских властей идти навстречу Белграду по вопросу о создании Ассоциации сербских муниципалитетов с исполнительными полномочиями. В 2015 году Конституционный суд Косово признал недействительными соглашение о создании такой Ассоциации. 18 сентября 2020 года президент Сербии Александр Вучич назвал готовность к обсуждению данной темой условием для возобновления переговоров с Косово на высоком уровне.

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