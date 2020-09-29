Приштина, , 03:50 — REGNUM Посол США в Приштине Филип Коснетт 28 сентября приветствовал присоединение Косово к Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Коснетт подчеркнул, что присоединение Косово к Стамбульской конвенции свидетельствует о приверженности Косово евроатлантическим ценностям.

Стамбульская конвенция была подписана в 2011 году и вступила в силу в 2014 году. Документ был подписан представителями 47 государств (считая Косово) и Евросоюза. Конвенция устанавливает ряд преступлений, квалифицируемых как насилие в отношении женщин, в том числе психологическое насилие (статья 33), преследование (статья 34), физическое насилие (статья 35), сексуальное насилие, в том числе изнасилование (статья 36), принудительный брак (статья 37), калечение женских половых органов (статья 38), принудительные аборты и принудительную стерилизацию (статья 39). Конвенция гласит, что сексуальные домогательства (харассмент) должны подлежать «уголовному или иному правовому наказанию» (статья 40).

Парламент Косово единогласно одобрил присоединение к данной конвенции 25 сентября.

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