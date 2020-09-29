Нью-Йорк, США, , 03:46 — REGNUM Постпред России при ООН Василий Небензя поддержал профессора Массачусетского технологического института (MIT) Теодора Постола, заявившего, что участники встречи по Сирии сами не верят в Организацию Объёдинённых Наций и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Неформальная встреча Совбеза ООН по «формуле Арриа» была созвана по инициативе России для обсуждения доклада ОЗХО, который касается выводов этой организации относительно вымышленного применения войсками Сирии «химического оружия» в Думе в 2018 году.

Выступивший на встрече Теодор Постол отметил, что прежде, чем выступать с «выдержанными в безапелляционном тоне заявлениями», представителям Франции, Германии и Великобритании необходимо проверить все факты.

«Вы можете опровергнуть их только с помощью технических средств, если у вас такие средства есть, но вы этого не делаете», — сказал учёный.

Свою речь он завершил словами о том, что собравшиеся сами не верят в силы двух организаций — ООН и ОЗХО.

«Поверьте, профессор, мы сами нередко испытываем схожие эмоции в данном Совете, но мы вынуждены скрывать свое возмущение насколько это возможно», — сказал Небензя в свою очередь.

Он добавил, что понимает возмущение профессора, и что цель этой встречи состояла в том, чтобы «положить факты на стол».

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