Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Специальный представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл 28 сентября заявил, что Вашингтонские соглашения о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией были подписаны, поскольку «того хотели сами косовары и сербы».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Гренелл назвал целью соглашения создание рабочих мест.

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По словам Гренелла, заключение соглашения стало возвожно благодаря нетрадиционному подходу Трампа к косовскому вопросу.

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Напомним, ранее Гренелл выступил с предложением о переименовании водохранилище Газиводе или Уйман, лежащем на территории Косово и Сербии, в «озеро Трампа» в честь заключения Вашингтонских отношений. Предложение было немедленно одобрено косовскими сербами и правительством Косово, однако докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон сравнила подобную акцию с первоапрельской шуткой.

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