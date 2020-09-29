Гаага, Нидерланды, , 03:30 — REGNUM В понедельник, 28 сентября, в Гааге состоялось слушание показаний бывшего командующего штабом Освободительной армии Косово (алб. УЧК) Агима Чеку Специальным трибуналом по Косово.

Об этом сообщил корреспондентам албанского новостного агентства Telegrafi адвокат Чеку Артан Черкини.

Дополнительных сведений о процессе не сообщается. Чеку был приглашен в трибунал в начале сентября. Обвинения в его адрес ещё не подтверждены, так же, как и в адрес президента Косово Хашима Тачи и главы Демократической партии Косово Кадри Весели.

Тем временем уже ряд бывших бойцов УЧК были арестованы трибуналом. Первым стал арестованный 24 сентября бывший руководитель разведывательной службы УЧК и предшественник Весели на этом посту Салих Мустафа. Мустафе предъявлено обвинение в пытках, незаконном удержании лиц и резне в деревне Злаш, учиненной в период с 1 по 19 апреля 1999 года.

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26 сентября представители миссии Евросоюза по установлению верховенства права в Косово (ЕВЛЕКС) провели операцию по аресту главы организации ветеранов борьбы УЧК Хюсни Гюцати и его заместителя на посту этой организации Насима Харадиная. Их обвиняют в запугивании свидетелей, осуществлении кровной месте и нарушении процедуры суда, предусмотренной уголовным кодексом Косово.

Ряд косовских политиков назвали произошедшее произволом и ненужной демонстрацией силы.

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