Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Жители США считают примерно одинаковыми шансы на победу во время первых теледебатов действующего главы государства Дональда Трампа и его оппонента, бывшего вице-президента Джо Байдена, говорится в результатах опроса, проведённого исследовательской службой Harvard-Harris.

51% американцев верят, что победителем теледебатов станет Трамп, 49% — Байден. Опрос проводился с 22 по 24 сентября среди 1 314 респондентов.

Теледебаты пройдут вечером 29 сентября. Они будут транслироваться всеми крупными телеканалами с 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск 30 сентября).

Ранее Трамп заявлял, что теледебаты необходимо начать до того, как граждане США получат бюллетени для досрочного голосования по почте.

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