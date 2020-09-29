Сараево, , 03:03 — REGNUM 28 сентября в своём профиле в социальной сети посол Соединенных Штатов в Боснии и Герцеговине Эрик Нельсон объявил о финансовой поддержке в миллиарды долларов сферы туризма в стране через проекты Агенства США по международному развитию (USAID).

«USAID расширяет свою поддержку Боснии и Герцеговины в сторону сектора туризма», — написал Нельсон.

— Когда последний раз вы были в Боснии и Герцеговине? Вы действительно видели эту страну и всю ее красоту? Глобальная пандемия серьезно повлияла на международный туризм, но возможностей для посещения новых мест в Боснии и Герцеговине много, а это означает, что туристическая отрасль в стране может выжить и до возобновления международных поездок», — отметил посол США.