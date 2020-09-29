Лондон, , 03:03 — REGNUM Главы МИД Великобритании и Канады Доминик Рааб и Франсуа-Филипп Шампань выступили с совместным заявлением о необходимости немедленного прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Великобритании.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

«Канада и Великобритания глубоко обеспокоены сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Сообщения об артиллерийских обстрелах населенных пунктов и жертвах среди гражданского населения вызывают глубокую обеспокоенность. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий, соблюдению соглашения о прекращении огня и защите гражданского населения», — говорится в тексте заявления.

По словам министров, любое решение этого конфликта должно отрицать насилие и включать мирное урегулирование путём переговоров в рамках Минского процесса ОБСЕ.

«Мы поддерживаем работу Минской группы ОБСЕ и полностью поддерживаем вчерашнее заявление сопредседателей», — заявили высокопоставленные дипломаты.

Напомним, действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама призвал стороны обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе к деэскалации сложившейся ситуации. По его словам, сопредседатели минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя посол Анджей Каспшик поддерживают тесные контакты со Арменией и Азербайджаном.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Безопасности ООН обсудит обострение ситуации в Нагорном Карабахе 29 сентября. Заседание инициировали Великобритания, ФРГ, Франция, Эстония и Бельгия, предложив включить его в раздел «разное».

Читайте ранее в этом сюжете: Обострение в Нагорном Карабахе обсудят в Совбезе ООН