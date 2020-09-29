Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 03:02 — REGNUM 28 сентября на пресс-конференции президент Республики Сербской и сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что люди понимают, что прошло время, когда ЕС и международные институты, прежде всего западные, обвиняли только одну сторону и против неё применяли самые строгие наказания, и отметил, что необходим новый диалог. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Он указал, что члены президиума Боснии и Герцеговины хотели бы поехать в Брюссель, где, как заявил Додик, должностные лица ЕС попытаются узнать о развитии ситуации в Боснии и Герцеговине, которая обречена, по его словам, на неспособность функционировать самостоятельно.

По его словам, любые изменения в Боснии и Герцеговине возможны исключительно и только в том случае, если на них согласятся обе стороны, а именно Республика Сербская и Босния и Герцеговина.