Сараево, , 02:41 — REGNUM 28 сентября американский посол в Боснии и Герцеговине Эрик Нельсон заявил, что если стратегия Боснии и Герцеговины по борьбе с торговлей людьми не будет реализована, то эта страна окажется на третьем уровне в американском списке, под который подпадают страны, которые вкладывают меньше всего средств в борьбу против торговли людьми. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Снижение уровня до третьего, пояснил посол, обернётся полной отменой негуманитарной, военной и неторговой помощи правительства США Боснии и Герцеговине.

Посла США в Боснии и Герцеговине также попросили прокомментировать нынешнюю ситуацию с реализацией этой стратегии, а именно после того, как президиум Боснии и Герцеговины на своей последней сессии вновь призвал некоторые учреждения вкладывать дополнительные усилия в решение отдельных задач по претворению в жизнь этой стратегии. Эти призывы были, в частности, адресованы Совету министров, прокуратуре и некоторым кантонам Боснии и Герцеговины. Это произошло после визита заместителя помощника госсекретаря США и специального представителя Соединенных Штатов по Западным Балканам Мэтью Палмера.