Лондон, , 15:28 — REGNUM Критика посольством Украины в Великобритании сюжет телеканала BBC про падение украинского самолёта Ан-26, где Крым показали как территорию России, вызвала обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили соответствующие комментарии 29 сентября в сервисе Яндекс.Новости.

В первую очередь множество людей выказали непонимание того, как можно рассуждать о политической карте Крыма в сюжете про трагическое падение самолёта.

«Погибли люди, а они узрели «несостыковки» в карте. Однако, чудны крестьянские дети», — пишет пользователь Маргарита.

Некоторые граждане предложили украинцам приехать в Крым и убедиться, что у административных зданий развивается российский флаг. Таким образом, люди показывают объективную принадлежность полуострова к Российской Федерации.

«Как дети малые. Не веришь глазам своим? Приедь в Симферополь и Севастополь и посмотри чей флаг развивается на административных зданиях», — пишет Владимир У.

Отдельные пользователи поделились личным опытом по поводу голосования за присоединения Крыма к Россию. Кроме того, часть людей заявила, что Крым и Донбасс являются настоящей Украиной, в отличие от остальной территории.

«Живу в Крыму, сам голосовал за самостоятельность Крыма от Украины и присоединение к России, рад, что именно так и получилось. Однако, позволю себе представить на суд публики альтернативное мнение, а именно, я считаю, что Украиной по сути является именно Крым, Донбасс и Луганск, а всё остальное в Украине это оккупированные США территории», — пишет Александр Ш.

Другие попытались объяснить причину возникновения на британском телевидении карты с российским Крымом. По их видению, у Запада собственные интересы на Украине и ему не очень интересно то, что об этом всём думают украинцы.

«Хозяева не обязаны кормить, давать гарантии и заботиться об обслуживающем персонале, нанятом для выполнения определённых временных работ. Тем более, что временщики очень много о себе мнят и постоянно чего-то требуют», — пишет пользователь Алекс К.

Напомним, 26 сентября на британском телеканале BBC вышел сюжет о падении самолёта Ан-26 на Украине. В одной из сцен была продемонстрирована карта, где Крым не был указан, как территория России. Посольство Украины в Великобритании выступила с протестом по этому поводу.