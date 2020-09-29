Загреб, , 02:29 — REGNUM 28 сентября председатель Хорватского демократического сообщества Боснии и Герцеговины Драган Чович после встречи в Загребе с премьер-министром Андреем Пленковичем и председателем боснийской партии Демократического действия Бакиром Изетбеговичем заявил, что нынешнее отношения к хорватам в Боснии и Герцеговине — причина неработоспособности этого государства. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Драган Чович отметил, что один из способов продвинуться в вопросе введения нового избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине — «разговорить», как и на встрече в Загребе, и «понять, что самый многочисленный народ ставить в положение меньшинства — опасно»

«Это причина неработоспособности Боснии и Герцеговины», — подчеркнул Чович в на встрече в Загребе.

В правительстве Хорватии также сообщили, что на встрече было одобрено подписание соглашения о внесении изменений в закон о проведении выборов в Мостаре. Чович добавил, что эти соглашения являются основой для согласования взглядов хорватской и боснийской стороны. Они, по его словам, уже определили «как сроки, так и способы своей работы до конца года для консолидации своих действий в парламенте в следующем году».