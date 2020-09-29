Тегеран, , 08:00 — REGNUM 28 сентября Иран принял участие в видеоконференции совещания межучредительской целевой группы ООН (ЮНИАТФ) по неинфекционным заболеваниям в контексте 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН для обсуждения последствий вспышки COVID-19 и борьбы с вирусом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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В ходе встречи, организованной Российской Федерацией, министры здравоохранения, старшие должностные лица и некоторые известные политические деятели, такие как генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом, министры здравоохранения Нигерии, России и Омана, глава МАГАТЭ, глава секретариата УНП ООН, глава секретариата ЮНИАТФ выступили с речью о влиянии коронавирусного кризиса на мировое сообщество.

Участники обсудили пути оказания ВОЗ поддержки программам стран по снижению воздействия COVID-19. Все страны согласились усилить свои меры реагирования на неинфекционные заболевания во время пандемии коронавирусной инфекции.

Иран на этом мероприятии представлял заместитель главы иранского комитета по неинфекционным заболеваниям Бакер Лариджани.