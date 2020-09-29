Тегеран, , 07:59 — REGNUM 27 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде призвал Азербайджанскую Республику и Армению положить конец столкновениям и начать диалог между двумя государствами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 сентября.

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«Иран внимательно и обеспокоенно следит за военными столкновениями между странами», — сказал он, призывая обе стороны проявлять сдержанность. Хатибзаде также заявил о готовности Ирана использовать все свои возможности для содействия установлению режима прекращения огня и посредничества между двумя странами, чтобы помочь им начать переговоры.

Конфликт в Нагорно-карабахском регионе начался после распада Советского Союза в конце 1980-х годов и продолжался примерно до 1994 года, когда на эту стратегическую территорию претендовали как Армения, так и Азербайджан. В то время анклав Нагорного Карабаха провел бойкотированный Азербайджаном референдум, на котором народ предпочел независимость присоединению к одной из двух стран.