Тегеран, , 08:08 — REGNUM 27 сентября секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана (СНБ) Али Шамхани заявил, что нормализация отношений с Израилем является «предательством и нарушением прав палестинцев», отметив, что такая ситуация ведёт к эскалации напряжённости среди региональных государств. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он сделал эти замечания на встрече с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном. Шамхани сослался на потенциал региональных стран в плане поддержания стабильности в тени региональных переговоров и сотрудничества, а также без вмешательства внерегиональных государств.

Иранский чиновник подчеркнул важность коллективного сотрудничества для обеспечения международного мира и безопасности. Он отметил, что отношения Тегерана и Багдада имеют стратегическое значение, при этом обе стороны могут представить успешную модель всестороннего взаимодействия.

В другом месте своего выступления Шамхани назвал убийство генерал-лейтенанта Касема Сулеймани и заместителя командующего иракскими народными мобилизационными подразделениями (ПМУ) Абу Махди аль-Мухандиса терактом, ответственность за который несут власти США.