Берлин, , 03:46 — REGNUM Исполняющий обязанности министра иностранных и европейских дел Албании Гент Цакай 28 сентября встретился с главой комиссией по европейским вопросам немецкого Бундестага Гюнтером Крихбаумом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, албанский дипломат призвал ФРГ посодействовать либерализации визового режима между ЕС и Косово в ходе своего председательства в Совете ЕС. Косово является единственной Республикой Западных Балкан, для граждан которой ещё не введен безвизовый режим въезда в ЕС.

Политик также сообщил Крихбаумом о прогрессе Албании в подготовке к проведению первой межправительственной конференции, которая положит начало переговорам о вступлении этой страны в ЕС.

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