Приштина, , 03:02 — REGNUM Правительство Косово 28 сентября одобрило 14 соглашений о сотрудничестве с Албанией.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, соглашения будут подписаны на совместном заседании правительств двух албанских республик 2 октября в Тиране.

Одно из соглашений предполагает создание совместного фонда для поддержки албанцев, проживающих в Прешевской долине в Сербии.

28 сентября в Косово была создана канцелярия по Прешевской долине, которая станет инструментом поддержки сербских албанцев косовским правительством.

Совместное заседание правительств Косово и Албании должно было состояться еще в пятницу, 25 сентября, в Шкодре, однако было перенесено на неделю. Первое заседание в таком формате прошло 11 января 2014 года в косовском городе Призрен при участии премьер-министров Косово и Албании Хашима Тачи и Эди Рамы.

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