Нью-Йорк, США, , 02:06 — REGNUM Совет Безопасности ООН обсудит обострение ситуации в Нагорном Карабахе 29 сентября, сообщил журналистам источник в организации.

По его словам, заседание инициировали Великобритания, ФРГ, Франция, Эстония и Бельгия, предложив включить его в раздел «разное».

"Заседание пройдет завтра в очном формате, после заседания по Сирии», — сказал источник.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что конфликт в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. После артобстрела населённых пунктов Арцаха обе стороны сообщили о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

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