Приштина, , 04:26 — REGNUM Министр внутренних дел Косово Агим Велиу, министр здравоохранения Косово Арменд Земай и глава Европейского центра по мониторингу наркоторговли и наркозависимости Алексис Гусдил подписали рабочее соглашение.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявку на заключение подобного соглашения МВД Косово отправил в 2019 году.

В настоящий момент МВД Косово отвечает за реализацию Стратегии и плана действий по борьбе с наркотиками на срок 2018−2022 гг. Создания в Косово обсерватории по борьбе с наркотиками является одним из условий для либерализации визового режима с ЕС.

Косово является крупнейшим транспортным узлом, через который проходит Балканский маршрут наркотрафика.

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