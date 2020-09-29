Приштина, , 04:03 — REGNUM Полиция Косово 28 сентября приняла в дар от посольства США в Косово компьютеры, принтеры и сканеры. Оборудование было направлено косовским коллегам Бюро государственного департамента США по вопросам международной торговли наркотиками.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, целью передачи было улучшение условий повседневного труда косовских полицейских.

Генеральный руководитель полиции Косово Рашит Чалай поблагодарил США за постоянную поддержку в оснащении управляемого им ведомства.

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