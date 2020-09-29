Тегеран, , 08:34 — REGNUM 26 сентября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его иракский коллега Фуад Хусейн обсудили в Тегеране региональные события. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ожидается, что Фуад Хусейн обсудит с иранскими официальными лицами договоренности, недавно достигнутые во время визита премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадхими в Тегеран.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре с аль-Кадхими заявил, что соединение ирано-иракской железной дороги создает новый серьезный импульс для развития двустороннего взаимодействия, отметив, что глубокие отношения между двумя странами гарантируют выполнение договоренностей.

«Благодаря твердой готовности и серьезной решимости иранских и иракских официальных лиц обе стороны смогут решить все трудности и проблемы, препятствующие расширению двусторонних отношений», — подчеркнул Рухани.